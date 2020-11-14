В Петербурге нашли тело профессора СПбГУ, пистолет и предсмертную записку

В одной из квартир Санкт-Петербурга найдено тело мужчины, cледователи проводят проверку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления СК по городу.

По данным «Фонтанки», погибший — заслуженный профессор СПбГУ Александр Дриккер.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, тело было найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Выборгском районе города.

Тело нашла жена погибшего, вернувшаяся с прогулки с собакой. Рядом с ним лежал пистолет ТТ. На месте гибели мужчины найдены гильзы и две предсмертные записки. У пистолета был спилен номер. По предварительным данным, у профессора было онкологическое заболевание.

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