В Петербурге нашли тело профессора СПбГУ, пистолет и предсмертную записку
В одной из квартир Санкт-Петербурга найдено тело мужчины, cледователи проводят проверку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Главного следственного управления СК по городу.
По данным «Фонтанки», погибший — заслуженный профессор СПбГУ Александр Дриккер.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, тело было найдено в квартире на 2-м Муринском проспекте в Выборгском районе города.
Тело нашла жена погибшего, вернувшаяся с прогулки с собакой. Рядом с ним лежал пистолет ТТ. На месте гибели мужчины найдены гильзы и две предсмертные записки. У пистолета был спилен номер. По предварительным данным, у профессора было онкологическое заболевание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Отстранить на восемь лет»: Родченков призвал не прощать Россию
— В кабинете районного отдела полиции под Воронежем обнаружили тело полицейского