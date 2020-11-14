Полиция Франкфурта применила водометы против участников антикарантинной акции
Полиция Франкфурта применила водометы против участников демонстрации против ограничений, введенных в связи с COVID-19. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.
«Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомет, чтобы очистить площадь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что демонстранты не соблюдали необходимые требования — не носили защитные маски и не выдерживали дистанцию. После многочисленных предупреждений полиция объявила акцию завершенной, однако люди остались на улице.
В полиции заявляют, что неоднократно предупреждали о возможном применении спецсредств в случае, если толпа не разойдется.
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