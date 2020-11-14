В Москве и Подмосковье проверяют сообщения о «минировании» мечетей

В Москве и Подмосковье проверяют более 20 мечетей после поступивших сообщений о «минировании». Об этом сообщает ТАСС.

«Свыше 20 мечетей на территории Московского региона проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве были «заминированы» Историческая мечеть в Замоскворечье и Мемориальная мечеть на Поклонной горе. Сообщения оказались ложными.

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