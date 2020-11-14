В Москве и Подмосковье проверяют сообщения о «минировании» мечетей
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве и Подмосковье проверяют более 20 мечетей после поступивших сообщений о «минировании». Об этом сообщает ТАСС.
«Свыше 20 мечетей на территории Московского региона проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве были «заминированы» Историческая мечеть в Замоскворечье и Мемориальная мечеть на Поклонной горе. Сообщения оказались ложными.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестный «заминировал» Государственный Кремлевский дворец
— В Подмосковье сообщили о минировании электрички
— Власти Австрии решили закрыть «радикальные мечети» после теракта в Вене