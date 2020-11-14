Эпидемиолог: почти вся территория США становится единым очагом COVID-19

Эпидемиолог, член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с коронавирусом Майкл Остерхолм заявил, что почти вся территория США превращается в очаг заражения коронавирусом.

По его словам, практически вся территория США становится единым очагом инфицирования. Это означает, что в действительности уже нет конкретных очагов заражения.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество», — сказал он в интервью газете The Guardian.

По последним данным, в США выявлено 10 745 532 случая коронавируса, за последние сутки наличие инфекции подтвердилось у больше 184 тыс. человек.

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