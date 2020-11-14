В Азербайджане за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 849 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

Накануне сообщалось о 1 364 случаях заражения. Всего в стране заболели 71 580, выздоровел 54 049, скончались 927 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Грузии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

— В России коронавирус выявили у рекордного числа человек за сутки

— 34 россиянина на Кубе заразились коронавирусом