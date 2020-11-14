На острове Новая Голландия в Петербурге открылся каток
Катерина Медведева
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В Петербурге открылся ледовый каток на острове Новая Голландия. Об этом сообщает ТАСС.
Каток открылся 14 ноября. По словам представителя администрации катка билеты в день запуска быстро разобрали, свободные места остались на сегодня только в 22.00.
Площадь катка — более двух тысяч квадратных метров, одновременно на льду могут находиться до 300 человек.
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