Глава Пятигорска госпитализирован с коронавирусом

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, заразившийся коронавирусом, доставлен в больницу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в горадминистрации.

«В связи с непростым течением болезни Ворошилова госпитализировали в одну из больниц Пятигорска», — сказал источник.

Накануне Ворошилов сообщил, что «заболел COVID-19 и находится на самоизоляции с семьей дома».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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