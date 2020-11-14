Россияне стали больше тратить денег на комнатные растения

Россияне резко увеличили траты на комнатные растения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно исследованию, в октябре 2020 года клиенты банка потратили больше 305 тыс. рублей на комнатные растения, что превышает больше чем на 17% сентябрьский показатель.

Средний чек одной покупки растений для дома и необходимого для них инвентаря в прошлом месяце составил 1258 рублей. Минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная — 6 280 рублей.

«Растениеводство — новый черный. Urban Jungle — мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х», — отметили создатели исследования.

По мнению аналитиков, на такой тренд повлияли пандемия коронавируса и самоизоляция. Ухаживая за комнатными растениями, горожане компенсируют недостаток общения с природой.