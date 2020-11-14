Врач рассказал, какой градусник может стать бесполезной покупкой

Врач общей практики Александр Доленко посоветовал не покупать домой бесконтактные термометры. Об этом пишет kp.ru.

По его словам, покупка такого термометра может оказаться пустой тратой денег, так как точность бесконтактных измерителей хуже, чем у стеклянных градусников.

«Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения», — уточнил Доленко.

Специалист посоветовал использовать дома контактные стеклянные градусники с жидким элементом, который сейчас заменяет ртуть, или контактные электроградусники.

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