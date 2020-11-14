В семге пяти торговых марок нашли листерии и кишечную палочку

Роскачество проверило слабосоленое филе семги в ломтиках семи торговых марок, в пяти образцах были обнаружены листерии и кишечная палочка. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2020 году исследована семга семи торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания». При этом семга «Каждый день» и «Меридиан Эко» исследовалась ранее», — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, листерии и кишечная палочка были найдены в продукции «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто Азбука»

В семге «ВкусВилл» и «О'Кей» специалисты также выявили превышение по общему количеству микроорганизмов. В продукции «Северной компании» была обнаружена бензойная кислота в количестве больше допустимого законодательством.

В Роскачестве пояснили, что наличие неблагоприятной патогенной микрофлоры в продуктах может приводить к кишечным расстройствам и другим заболеваниям. При выборе слабосоленой семги необходимо помнить, что филе-ломтики должны быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, без цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Рыба должна находиться в вакуумной упаковке.

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