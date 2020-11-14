Синоптики предупредили о заморозках до -8°C в Московском регионе

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о похолодании в Москве и Московской области. Об этом сообщает НСН.

По ее словам, в начале следующей недели ожидается усиление антициклона. Синоптики прогнозируют ночью в столице -1..-3°C, а по области до -6°C. В дневные часы в Москве ожидается -1..+1°C, а в Подмосковье -3..+2°C.

Похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 5-10 м/с, из-за чего по ощущениям будет холоднее, чем на самом деле.

«Во вторник-среду – переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8°C, днем -4…+1°C по области и около нуля в Москве», — добавила Макарова.

Синоптики предупреждают, что на фоне похолодания также вырастет атмосферное давление.

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