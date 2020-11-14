Инфекционист порекомендовал россиянам молчать из-за коронавируса

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что молчание снижает риск заражения коронавирусом нового типа. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik.

Врач пояснил, что зараженные COVID-19 люди при дыхании распространяют вирусные частицы в окружающее пространство. Тимаков отметил, что при разговоре в воздух таких частиц попадает больше. Человек при общении выдыхает воздух с гораздо большей силой, указал специалист.

«Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске», – объяснил Тимаков.

Он добавил, что не нужно спорить с нарушителями масочного режима и устраивать с ними скандалы и перепалки, так как в этом случае «выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках». По словам инфекциониста, «эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь».