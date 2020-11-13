«КП» сообщила о задержании пожилого депутата по делу о педофилии

Депутат Думы Байкаловского сельского поселения и предприниматель — 69-летний Владимир Барыкин задержан по подозрению в педофилии. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свои источники.

По информации издания, уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия» было возбуждено 12 ноября, затем и было принято решение о помещении Барыкина под стражу.

Как сообщил источник сайта, в 2019 году депутат на территории своего автотранспортного предприятия ООО «Экспресс» совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

Издание отмечает, что жертва живет в благополучной семье и на учете в ПДН не состоит.

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