Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах РФ очень напряженной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в ряде регионов РФ вызывает у ведомства настороженность.

Высокую настороженность у Минздрава вызывают субъекты Сибирского федерального округа и Дальневосточного округа.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная», — сказал Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1».

В России выявили более 1,8 млн случаев коронавируса, из них выздоровели 1,4 млн человек, скончались — 32 443. Число активных случаев — 441 205.

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