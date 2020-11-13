Мурашко заявил, что коечный фонд загружен на 80%

Коечный фонд в России свободен в среднем на 20%, в некоторых регионах загрузка достигает 90%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«В среднем по стране свободного коечного фонда [осталось] на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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