Стало известно о состоянии девочек, ошпаренных кипятком при аварии в Дзержинском

Девочки, которые получили ожоги при прорыве трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, проведут в больнице чуть больше недели. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет РИА «Новости».

«Как предполагают врачи, девчонки пробудут в больнице чуть больше недели. Прогнозы на выздоровление оптимистичные», — сказал Мишонова.

Она добавила, что у девочек хороший настрой, они лежат в одной палате. Семьям детей оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр. Они пострадали при прорыве трубы горячей водой в подмосковном Дзержинском. Девочек привезли в больницу в состоянии средней тяжести.

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