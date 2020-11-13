Адвокат жены рэпера Картрайта сообщил о найденных в крови музыканта наркотиках

Судебно-медицинские эксперты не смогли установить причину смерти рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), однако обнаружили следы наркотиков в волосах и печени погибшего. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат жены музыканта Сергей Лукьянов.

«В постановлении о назначении новой судебно-медицинской экспертизы говорилось, что установить причины смерти не представляется возможным и то, что в волосах и печени Александра Юшко обнаружены следы наркотиков – не менее трех видов. Изначальная версия следствия строилось на том, что никаких наркотиков не было и быть не могло. Результаты показывают, что следствие ошибалось. Показания Марины полностью согласуются с заключением экспертов», — сказал он.

Юрист также полностью исключил возможность того, что супруга рэпера Марина Кохал могла подмешать наркотики своему мужу. По словам Лукьянова, теперь защита будет добиваться освобождения женщины.

«Марину должны были отпустить уже давно, сейчас ее должны отпустить тем более. Ее содержание под стражей незаконно, как и ее статус обвиняемой», — заключил адвокат.

В конце июля расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана его супруга Марина Кохал. Позднее ее заключили под стражу. В конце октября суд продлил ей срок ареста до 30 декабря. Свою вину Кохал не признала.

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