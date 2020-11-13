Евпатория и Анапа вошли в рейтинг непопулярных в 2020 году мест для отдыха на Новый год

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал наиболее непопулярные направления в 2020 году для новогоднего отдыха. Об этом сообщает РИА «Новости».

При составлении рейтинга были проанализированы данные в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Так, в десятку невостребованных у туристов городов вошли Гагра в Абхазии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Ильинский в Карелии, Осташков и Кимры в Тверской области, а также Тула, Истра в Московской области, Москва и Токсово в Ленинградской области. На эти направления спрос упал сильнее всего по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году в антитопе также присутствовал Осташков. Вместе с ним там находились Великий Устюг, Красная Поляна, Пятигорск, Кисловодск, а также Переславль-Залесский, Екатеринбург, Олонец и Бахчисарай.

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