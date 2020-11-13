В России предложили снижать пенсионный возраст для многодетных отцов

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст для мужчин после рождения третьего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно идее, возраст выхода на пенсию также должен уменьшаться на один год при появлении каждого следующего ребенка.

Еще одним предложением специалиста стало введение 14-дневного оплачиваемого отцовского отпуска по уходу за малолетним ребенком.

Аполихин также предложил создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья.

Кроме того, он считает нужным начать снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и наказывать тех, кто ее игнорирует.

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