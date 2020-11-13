В центре Еревана собрались протестующие, требующие отставки Пашиняна

В центре Еревана начинают собираться участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в это время лидер крупнейшей оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, который ранее был задержан, и ряд других оппозиционных лидеров вызваны к следователям.

Митинг организован в знак несогласия с подписанным трехсторонним соглашением по Нагорному Карабаху.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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