Стала известна дата открытия катка на Красной площади

Ледовый каток на Красной площади заработает в Москве с 29 ноября, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМ-катка.

«ГУМ-каток на Красной площади открывается 29 ноября, на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после каждого проката коньки будут дезинфицированы, а в хранилищах установлены бактерицидные лампы.

Время работы катка останется стандартным: с 10.00 до 23.30.

Ледовый каток на Красной площади откроется в Москве уже в 15-й раз.

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