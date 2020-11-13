СК показал момент задержания мэра Томска
Елизавета Мележенкова
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Следственный комитет России опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в его кабинет, а затем выводят мужчину из здания и усаживают в машину.
Ранее сообщалось о задержании главы города.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.
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