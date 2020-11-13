На мэра Томска завели уголовное дело
Катерина Медведева
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Томской области.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в городской администрации и в служебных помещениях ОАО «Томское пиво».
Ранее сообщалось о задержании главы города.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.
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