На мэра Томска завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Томской области.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в городской администрации и в служебных помещениях ОАО «Томское пиво».

Ранее сообщалось о задержании главы города.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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