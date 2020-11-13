Москвичка предстанет перед судом за попытку продать сына за 500 тысяч рублей

Жительница Москвы предстанет перед судом за попытку продать собственного сына за 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, 24-летняя женщина разместила в сети объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка. При этом она указала цену в полмиллиона рублей. В итоге она договорилась о встрече с потенциальными покупателями на 12 ноября. Во время встречи обвиняемая получила деньги, написала расписку и передала ребенка «новой родительнице».

Однако сделка была оперативным мероприятием следователей и сотрудников уголовного розыска МВД. Мать ребенка задержали, в настоящее время она находится в отделении СК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ребенка поместили в специализированное детское учреждение, где он находится под наблюдением врачей и специалистов, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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