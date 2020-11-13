Утверждено обвинительное заключение по делу генерала МВД Мельникова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Карабанова.

Дело будет направлено на рассмотрение в Хамовнический районный суд Москвы в ближайшее время, рассказал представитель защиты.

Ранее сообщалось, что Мельников обвиняется Следственным комитетом России в покушении на мошенничество на 100 млн рублей. Ему также добавили обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн рублей. Его задержали в соответствии с материалами Главного управления собственной безопасности МВД.

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