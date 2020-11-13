Источник сообщил о задержании мэра Томска
Полина Рутковская
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Мэр Томска Иван Кляйн задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам источника, Кляйн был задержан утром 13 ноября.
Подробности и причины задержания на данный момент не приводятся, официального подтверждения информации не поступало.
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