Источник сообщил о задержании мэра Томска

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Мэр Томска Иван Кляйн задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, Кляйн был задержан утром 13 ноября.

Подробности и причины задержания на данный момент не приводятся, официального подтверждения информации не поступало.

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