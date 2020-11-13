В Роспотребнадзоре назвали условие замедления распространения COVID-19

Темпы распространения новой коронавирусной инфекции замедлятся при формировании коллективного иммунитета у трети населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости, его продолжительность зависит от соблюдения населением профилактических мер. Кроме того, фаза стабилизации также займет некоторое время, подчеркнул Горелов.

Замедления темпов можно ожидать при формировании коллективного иммунитета у трети населения, также влияние на распространение вируса окажет поствакцинальный иммунитет, добавил он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».