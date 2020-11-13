Пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Самыми опасными распространителями коронавируса нового типа являются переболевшие COVID-19 люди, которые отказываются носить маски, заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко изданию «Лента.ру».

Такие люди распространяют коронавирус «свободно и без всяких препятствий», так как даже после болезни ее возбудитель сохраняется в верхних дыхательных путях, пояснил эксперт.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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