Испания выдала РФ финансиста, обвиняемого в мошенничестве на 4,7 млрд рублей

Власти Испании экстрадируют в Россию финансиста Алексея Елисеева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-служу Генпрокуратуры РФ.

Так, по данным ведомства, в 2010 году Елисеев организовал преступную группу с целью хищения денег из компенсационного фонда нескольких организаций. До 2016 года он занимался выводов средств со счетов фирм и переводил их за рубеж.

«В результате преступных действий Елисеева организациям «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания» причинен ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Позже против финансиста было возбуждено уголовное дело и он бежал в Испанию. Власти королевства приняли решение выдать его российским властям после запроса в Интерпол.

Вскоре мужчина будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола, отметили в ведомстве.

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