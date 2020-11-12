Ученые впервые зафиксировали передачу вируса «Сеул» от крысы к человеку в Германии

В Германии группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Йоргом Хофманном впервые выявила случай передачи вируса «Сеул» от крысы к человеку. Об этом специалисты сообщили на сайте клиники Charite.

Заявление было сделано в ходе совместной работы ученых Charite, коллег из института имени Фридриха Леффлера и работников местных и региональных органов здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен у молодой жительницы федеральной земли Нижняя Саксония. Заражение произошло от домашнего питомца.

Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии после проявления у нее симптомов острой почечной недостаточности.

«Тот факт, что этот вирус был обнаружен у домашних крыс, также свидетельствует о том, что он может быть занесен посредством торговли этими животными практически в любую точку мира», — говорится в тексте заявления ученых.