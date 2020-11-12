Более 5,5 тысячи заведений Москвы начали применять QR-коды

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что более 5,5 тыс. развлекательных заведений столицы начали использовать QR-коды для пропуска посетителей на фоне пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Ограничения, где могут использоваться QR-коды, нет, на сегодняшний день уже более трех тысяч организаций используют QR-коды на 5,5 тысячи локаций», — заявил Немерюк.

По его словам, нарушения по введению системы чек-инов в столице остаются минимальными, и большинство предприятий добросовестно отнеслись к новым требованиям властей города.

По последним данным, в столице зарегистрировано 491 тыс. случаев заражения коронавирусом, 354 тыс. человек выздоровели, 7,5 тыс. умерли.

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