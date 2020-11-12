Полиция Биля проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе

Полиция швейцарского города Биль проводит спецоперацию после поступивших сообщений о стрельбе в городе, передает Blick.

Как отмечает СМИ, силовики оцепили улицу Ваффенгассе.

По словам очевидца, всего раздалось около пяти выстрелов. При этом местный житель добавил, что видел на земле двух лежащих людей.

В правоохранительных органах кантона Берн подтвердили проведение операции, однако не уточнили ее детали.