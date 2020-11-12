ВОЗ заявила о рекордном приросте заболеваемости корью в мире в 2019 году

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире зафиксирован подъем уровня заболеваемости корью в мире до самого высокого уровня более чем за 20 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что в 2019 году было выявлено около 870 тыс. случаев заражения. При этом число летальных исходов за этот период выросло на 207,5 тыс. смертей.

Там также добавили, что с 2016 года, когда уровень выявленных случаев достиг «исторически низких» уровней, показатель заболеваемости поднялся на 50%. По мнению экспертов, на изменение статистики повлияли сбои в программах вакцинации детей от кори.

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