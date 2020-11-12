В Рязанской области проверят все торговые центры после пожара в ТЦ «М5 Молл»
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил властям региона провести проверку всех городских торговых центров после крупного пожара, который произошел в ТЦ «М5 Молл», сообщает РИА «Новости».
«Проверка пожарного состояния всех торговых центров в Рязанской области будет проведена по поручению губернатора после пожара в ТЦ «М5 Молл», — заявил агентству помощник губернатора Денис Арапов.
Ранее стало известно, что в крупном торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв.м. У горящего здания обрушилась крыша и часть стены.
В результате пожара никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания более 1,2 тыс. человек.
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