Оперштаб Москвы объяснил решение властей закрывать заведения на ночь

Оперштаб Москвы по коронавирусу рассказал, зачем закрывать кафе, рестораны и развлекательные заведения на ночь.

«Работающие ночью увеселительные заведения стали главными рассадниками COVID-19 в ряде стран весной», — напомнили в Telegram-канале оперштаба.

Там добавили, что на ночных вечеринках трудно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, тогда как днем посетители в большинстве соблюдают дистанцию и масочный режим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на работу заведений в ночное время. С 13 ноября кафе, рестораны и ночные клубы будут закрыты для посетителей с 23.00 до 6.00.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 5,5 тыс. москвичей узнали о возможном контакте с COVID-19 через QR-коды

— В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 ограничат ночную работу заведений

— Московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь