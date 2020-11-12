Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет осенью и зимой

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как поднять иммунитет осенью и зимой при нехватке солнца.

По ее словам, нужно не экономить зимой на электричестве — должно создаваться впечатление, что всегда светит солнце.

«Создавайте хорошее искусственное освещение, пусть горят лампочки. Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу. По дому разложите цитрусовые, тем более скоро Новый год», — рекомендовала доктор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Для поднятия настроения специалист также посоветовала пить утром кофе и есть черный шоколад, а также носить яркие вещи.

Кроме того, Алексеева отметила, что у многих людей наблюдается нехватка витамина D. Также врач напомнила о важности витаминов С, В6 и В12.

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