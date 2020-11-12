В колонии под Новосибирском произошло убийство

В исправительной колонии №13 в Убинском районе Новосибирской области произошло убийство, передает РИА «Новости».

Тело 39-летнего осужденного с множественными гематомами и ссадинами в области головы было обнаружено в мусоросборнике промышленной зоны колонии, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и ГУ МВД по Новосибирской области.

СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство».