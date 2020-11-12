В РФ проведено более 66,7 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 66,7 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За последние сутки было сделано 591 тыс. исследований.

Также сообщается, что 439 617 человек остаются под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на заражение COVID-19.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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