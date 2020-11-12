В Британии медсестра обвиняется в убийстве восьми младенцев

В британском городе Честер задержали медсестру, которая обвиняется в убийстве восьми новорожденных детей и десяти покушениях на убийство. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным местной полиции, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана 10 ноября. Ей предъявлены обвинения в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

В настоящее время женщина находится под стражей, она предстанет перед судом 12 ноября.

Ранее, 3 июля 2018 года, Летби уже была задержана полицией в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Отмечалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила женщине обвинения в убийстве еще трех детей.

Расследование началось в мае 2017 года, вначале следователи пытались выяснить, как скончались 15 детей в клинике между июнем 2015 года и июнем 2016 года. В дальнейшем полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

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