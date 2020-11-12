В Москве в четверг ожидается до +3°С

В Москве в четверг, 12 ноября, ожидается до +3°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +1...+3°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от -1 до +1°С. Ветер будет переменных направлений, 2–7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 758 мм рт. ст., а ночью — 759 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.