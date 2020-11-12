Во Флориде объявлен режим ЧС из-за урагана «Эта»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана «Эта», сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что глава Белого дома также поручил оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей Флориды из-за этого стихийного бедствия.

Согласно распоряжению американского лидера, Федеральное агентство по ЧС будет координировать все действия, которые направлены на оказание необходимой помощи населению и минимизацию ущерба.

8 ноября ураган «Эта» обрушился на побережье Флориды.

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