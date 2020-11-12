Названы основные отличия симптомов гриппа и COVID-19

Потеря чувства вкуса и обоняния, а также одышка являются основными отличиями коронавируса нового типа от гриппа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».

В организации отметили, что у гриппа и новой коронавирусной инфекции есть схожие симптомы, «такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость».

«Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — рассказали в ВОЗ.

Там также сообщили, что одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания относятся к симптомам тяжелой формы коронавируса.