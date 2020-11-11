Неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок в Лондоне

Неизвестный за рулем легкового автомобиля врезался в полицейский участок на севере Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение городской полиции.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в районе Эдмонтон. После удара водитель выскочил из машины, разлил бензин напротив здания и поджег его.

Нападавший был задержан, никто не пострадал. Его мотивы пока неизвестны.

Все сотрудники полиции были эвакуированы из участка. Подробности инцидента уточняются.

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