Неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок в Лондоне
Павел Посадский
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Неизвестный за рулем легкового автомобиля врезался в полицейский участок на севере Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение городской полиции.
По данным правоохранителей, происшествие случилось в районе Эдмонтон. После удара водитель выскочил из машины, разлил бензин напротив здания и поджег его.
Нападавший был задержан, никто не пострадал. Его мотивы пока неизвестны.
Все сотрудники полиции были эвакуированы из участка. Подробности инцидента уточняются.
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