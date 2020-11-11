В Северной Македонии произошло землетрясение
Карина Казанцева
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В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 10 км в 19 км к юго-западу от города Гостивар, где живут около 51 тысячи человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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