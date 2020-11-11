Мурашко: риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наиболее уязвимой категорией являются пациенты старше 60 лет.

«Риск для пациентов старше 70, 80 лет увеличивается на каждом десятилетии... практически в 2 раза для каждого десятилетия», — отметил Мурашко.

Он отметил, что старшее поколение нуждается в защите и всесторонней помощи.

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