Мурашко: риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом
Катерина Медведева
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, наиболее уязвимой категорией являются пациенты старше 60 лет.
«Риск для пациентов старше 70, 80 лет увеличивается на каждом десятилетии... практически в 2 раза для каждого десятилетия», — отметил Мурашко.
Он отметил, что старшее поколение нуждается в защите и всесторонней помощи.
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