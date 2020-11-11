Власти Украины ввели «карантин выходного дня» из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о введении в стране «карантина выходного дня» с 14 по 30 ноября, сообщает РИА «Новости».
«Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, по новым требованиям, на выходных в республике будет разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Остальные компании и учреждения, в том числе предприятия общепита, должны быть закрыты.
По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.
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