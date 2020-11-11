Защита историка Соколова просит провести очередную психиатрическую экспертизу

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявила ходатайство о назначении ему новой судебной психиатрической экспертизы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова на заседании Октябрьского районного суда Петербурга.

Правозащитник выразил мнение, что первая подобная экспертиза в институте имени Сербского была проведена с рядом недочетов. Также он отметил, что фабула обвинения изменилась.

Так, на стадии предварительного следствия утверждалось, что Соколов убил аспирантку тремя выстрелами в голову. А в ходе судебного следствия, после заключения судмедэксперта, обвинение заявило, что историк первым выстрелом ранил девушку, затем стал ее душить, после чего выстрелил еще трижды.

«Из показаний Соколова следует, что он помнит только первый выстрел и дальше ничего не помнит, поэтому есть ряд вопросов», — сказал Лукьянов, подчеркнув, что просит провести судебную экспертизу с привлечением других экспертов.

Судья Юлия Максименко приняла решение перенести вынесение решения по ходатайству до следующего заседания.

Ранее Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить улики. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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