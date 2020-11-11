В сети появилось видео гробов со стеклянной крышкой для умерших от COVID-19

В сети появилось видео, на котором показаны предназначенные для умерших от коронавируса пациентов гробы со стеклянными крышками. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что один такой гроб будет стоить порядка 49 тысяч рублей.

Как уточнили в ГБУ «Ритуал», внедрение таких гробов позволит проводить традиционные церемонии прощания с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее директор «Ритуала» Артем Екимов заявил, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, будут делать со стеклянными крышками.

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