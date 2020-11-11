Умерших от COVID-19 москвичей будут хоронить в гробах со стеклянной крышкой

Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, будут делать со стеклянными крышками. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такая услуга позволит сохранить меры санитарно-эпидемиологической безопасности и в тоже время даст возможность гражданам традиционно попрощаться с близким человеком.

Екимов уточнил, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — добавили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Также там напомнили, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

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