Датские власти пожалели об истреблении 17 млн норок из-за коронавируса

Датские власти пожалели о требовании уничтожить 17 млн норок. Об этом заявил глава минсельхоза, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство страны только рекомендовало избавиться от животных.

«Я сожалею о той ситуации, которая сложилась вокруг юридического аспекта этого вопроса», — сказал премьер.

Ранее правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.

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