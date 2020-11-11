Датские власти пожалели об истреблении 17 млн норок из-за коронавируса
Анна Светлова
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Датские власти пожалели о требовании уничтожить 17 млн норок. Об этом заявил глава минсельхоза, передает РИА «Новости».
По его словам, руководство страны только рекомендовало избавиться от животных.
«Я сожалею о той ситуации, которая сложилась вокруг юридического аспекта этого вопроса», — сказал премьер.
Ранее правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
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